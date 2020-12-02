Бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году

Перед Новым годом в России может наблюдаться дефицит игрушек, сделанных за рубежом, предупредила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) таможенников.

Как пишут «Известия», в письме, направленном в Федеральную таможенную службу (ФТС), бизнес сообщил, что импортеры просто не успели запастись нужным объемом товара. В предыдущие годы такой запас готовится уже в сентябре.

По словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, виной тому, конечно, стал коронавирус. Китай, например, ограничил производство еще в феврале 2020 года. Заводы простаивали несколько месяцев.

«После того, как работа [в Китае] возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю», — отметила Цицулина.

Поэтому бизнес просит таможенников не тормозить поставки на границе излишними проверками. В ФТС в свою очередь сообщили «Известиям», что сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием товаров для детей и подростков, если речь идет о добросовестных участниках внешнеторговой экономической деятельности.