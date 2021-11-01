Бизнес предложили обязать хранить переписку в закрытых сетях

Бизнес предложили обязать в течение трех лет хранить переписку в закрытых сетях. В случае необходимости предприниматели должны будут предоставить сведения правоохранителям. Новые правила могут начать действовать уже в 2022 году.

Госдума может рассмотреть законопроект о сохранении переписки в ноябре, сообщила газета «Известия». Если документ примут, то бизнес должен будет в течение тех лет хранить информацию, передаваемую по технологическим сетям связи с номерами автономной системы (AS). Еще владельцев сетей обяжут предоставлять сведения сотрудникам правоохранительных органов.

Обычно номерами AS пользуются интернет-провайдеры и крупные компании. В частности, владельцами таких номеров являются РЖД, «Газпром» и «Яндекс». Внутренний интернет используется для передачи голосовых и текстовых сообщений, а также изображений и различных файлов.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», — заключил профильный комитет.

Как заявили в Госдуме, законопроект могут принять в первом чтении в ноябре. Если документ поддержат, то он может вступить в силу в 2022 году.