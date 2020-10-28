Бизнес попросил сохранить онлайн-ипотеку для россиян до конца года

Возможность дистанционного получения кредита на покупку жилья действовала в России до 30 сентября. Эту возможность ввели после начала карантинных мер из-за пандемии. Тогда Центральный банк разрешил финансовым организациям удаленно верифицировать клиентов для открытия счета. Некоторые кредитные учреждения даже направляли к заемщикам курьеров с документами. Но теперь все эти послабления отменили.

Авторы инициативы утверждают, что сейчас ситуация с распространением коронавируса снова усложнилась, поэтому возможность получения ипотеки онлайн нужно сохранить.

На сайтах многих девелоперских компаний говорится о возможности дистанционно получить ипотеку. Однако доступны не все действия. Главная проблема в подтверждении личности клиента, которую после снятия послаблений делать без личного присутствия невозможно. Поэтому окончательно закрыть сделку без посещения офиса не получится.

При этом рост новых случаев заражения может привести к тому, что ипотечные центры банков могут перейти на ограниченный режим работы, а для самого заемщика повышается риск заражения из-за своего визита в учреждение.

Как пояснил председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев, введение постоянного получения ипотеки онлайн — процесс длительный. Он требует внесения изменений в Федеральный Закон о противодействии в легализации преступных доходов. Поэтому предприниматели и просят продлить уже действовавшие ограничения только до конца года.

Представители банков в беседе с изданием заявили, что для организации онлайн-ипотеки требуется процедура дистанционного открытия счета физического лица. Для этого нужно изменить ряд требований Центробанка и присоединить сервис госуслуг к финансовому сектору.

По статистике доля проведенных онлайн-сделок по ипотеке, начиная с апреля выросла до 20%. До пандемии этот показатель не превышал 5% от всех выданных жилищных кредитов. Это говорит о том, что россияне поверили в возможность получения займов без посещения банков.

Во вторник, 27 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Кредит выдается под покупку жилья в новостройках по ставке в 6,5% годовых. Максимальная сумма для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов. Для получения кредита первоначальный взнос должен составить не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возместит государство.