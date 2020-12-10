Бизнес попросил снять с обсуждения проект закона о такси
В Общественный совет по развитию такси продолжают поступать письма компаний о поддержке инициативы, сообщила председатель организации Ирина Зарипова. На вечер 9 декабря собрано 300 подписей из 38 регионов России, пишет газета «Известия».
По мнению представителей отрасли, принятие этого законопроекта приведет к росту тарифов и может ускорить переток водителей в нелегальный сектор. В парламенте отметили, что депутаты готовы учесть замечания бизнеса.
Председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в ноябре рассказал о минусах законопроекта о запрете на самозанятость таксистов. Он объяснил, что сперва нужно будет переписать закон о самозанятых, а потом уже внедрять его в такси. При этом Попков уточнил, что профсоюз против независимой деятельности в сфере транспорта.