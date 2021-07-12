Бизнес попросил отозвать законопроект о дронах

Российский бизнес выступил против регулирования полетов беспилотников и попросил Минтранс отозвать соответствующий законопроект. Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем AeroNext направила свое обращение в Минтранс, Минэкономразвития и Минпромторг. Копия документа оказалась в распоряжении газеты «Известия».

Отрасль заявила, что не согласна с обязательной государственной сертификацией даже легких дронов весом от 250 граммов до 25 килограммов. Также бизнес против выдачи свидетельств специалистам по их эксплуатации. Ассоциация раскритиковала оснащение беспилотников бортовыми устройствами, которые позволяют наблюдать за полетом.

Представители отрасли считают, что проект закона — усложненная редакция прошлогодней инициативы Минтранса, которую в итоге не поддержала рабочая группа по законодательству и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет». Также инициатива получила отрицательное заключение Минэкономразвития по результатам оценки регулирующего воздействия.

«По мнению ассоциации „Аэронекст“, принятием законопроекта будут перечеркнуты все усилия предыдущих лет по совершенствованию законодательства в отношении БАС (беспилотные авиационные системы — прим. ред.), будет фактически блокирован высокотехнологичный рынок разработки и производства отечественных БАС и предоставления услуг с их использованием», — сказано в письме.

Ассоциация при этом полагает, что разумное регулирование нужно. Отсутствие нормативной правовой базы замедлит развитие отечественного рынка беспилотных систем и услуг с их использованием.

Автор обращения, гендиректор ассоциации AeroNext, член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Глеб Бабинцев заявил, что необходимо изменить отношение властей РФ к беспилотной авиации. В противном случае проблема избыточного регулирования не решится. Зарегулированность отрасли, возможно, будет причиной отъезда квалифицированных специалистов в другие юрисдикции, предположил пресс-секретарь «Платформы НТИ» Юрий Сушинов.