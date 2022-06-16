Национальный бренд «Сделано в России» — реализуемый при поддержке государства первый международный коммуникационный проект, созданный для продвижения и повышения узнаваемости бизнеса и культуры России на внутреннем и внешнем рынках. Проект успешно развивается в современных условиях — уже получено 11 тысяч заявок от предпринимателей, есть план достичь 25–30 тысяч к концу следующего года, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Сделано в России» Михаил Садченков.

«„Сделано в России“ — это концепция, которая включает несколько инструментов: СМИ, автономные НКО, цифровую платформу — и добавили еще саморегулируемую организацию, которую создадут сразу после ПМЭФ. Наша цель — чтобы все российские предприниматели имели доступ к широкой аудитории», — рассказал Садченков.

Бренд должен стать точкой сбора людей, приверженных «бизнес-патриотизму», добавил он.

Заявить о себе

Особенно активно в движении участвуют представители химической промышленности, производители машинного масла, парфюмерии, автозапчастей, станков, производства для «детских отраслей».

«Это необязательно именно компании, которые связаны с импортозамещением. Например, из Петербурга недавно пришел производитель педальных катамаранов. Еще один из партнеров — производитель мобильных точек питания. Им тоже не хватает информационной и коммуникационной поддержки», — рассказал гендиректор «Сделано в России».

Бренд начал запускать специальные проекты для предпринимателей. Один из них направлен на повышение навыков взаимодействия в информационном пространстве. Предпринимателей, например, учат, как формировать информационные поводы.

«Многие не умеют рассказывать о себе, работать в информационном пространстве. Это происходит, в частности, из-за непонимания (зачем это нужно — прим. ред.), стеснения и так далее. Должны быть лица, которые сами о себе рассказывают, и наша задача — помочь им научиться это делать», — пояснил Садченков.

Ситуация для развития торговли сейчас сложная, в том числе из-за санкционного давления на логистику, признал гендиректор национального бренда. Именно поэтому идет ориентация на внутренний рынок.

«Для выхода на новые рынки нам надо дождаться восстановления логистических маршрутов. Потом будут системные изменения», — добавил Садченков.