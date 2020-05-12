    12 мая 2020, 19:52

    Бизнес-омбудсмен: санитарные требования к парикмахерским смягчат

    Анатолий Минкин

    Изменения внесут в рекомендации Роспотребнадзора для возобновления работы организаций индустрии красоты. С таким заявлением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В беседе с газетой «Коммерсант» он сказал, что глава надзорного ведомства Анна Попова согласилась с доводами представителей парикмахерских и салонов красоты.
    Бизнес-омбудсмен: санитарные требования к парикмахерским смягчат

    Речь идет о требовании обеспечить отдельные изолированные помещения для каждого клиента. Во время онлайн-совещания представители индустрии заявили, что выполнить такое требование невозможно.

    В качестве альтернативы они предложили использовать ширмы для огораживания рабочих мест или сохранять между клиентами дистанцию 1,5 метра.

    По остальным пунктам требований участники заседания заявили, что и так всегда их выполняли. В частности, дезинфицировали рабочие места и инструменты, носили маски и перчатки.

    Официального подтверждения от Анны Поповой этой информации пока не было.

    В ряде регионов России местные власти начали смягчать ранее введенные санитарные меры. В частности, они разрешили заново открыться парикмахерским и салонам красоты. При этом там же начал действовать обязательный масочный режим для всех граждан.