Бизнес-омбудсмен предложил выдавать QR-коды привитым после первой дозы вакцины

Систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы омбудсмена.

«QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины <…> Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат», — приводятся в сообщении слова Титова.

Сегодня, как отметил бизнес-омбудсмен большинство медиков и биологов солидарны в том, что для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины, вторая доза закрепляет результат.

Эта мера спасет ресторанный и гостиничный бизнес, а также позволит избежать многодневных простоев и снижения потока клиентов, считает Титов. По его словам, она также даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года.

Титов призвал также допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В Краснодарском крае внесли изменения в действующие курортные правила. Гостиницам и отелям разрешили принимать привитых первым компонентом вакцины от коронавируса без ПЦР-теста. Изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор региона Вениамин Кондратьев. Они вступят в силу уже с 10 июля.