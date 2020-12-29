Бизнес-омбудсмен попросил не закрывать ветклиники в жилых домах

Отмечается, что запрет размещать ветклиники, а также кабинеты в жилых зданиях указан в проекте требований к условиям проживания в населенных пунктах. Его разработкой занимается Роспотребнадзор. Если эту идею воплотят в жизнь, могут закрыться две трети таких учреждений страны, пишет «Парламентская газета».

Депутаты Госдумы и специалисты заявили об опасности роста смертности животных и безработицы среди ветеринаров. Они тоже попросили главу федеральной службы переписать документ.