Бизнес-омбудсмен попросил не закрывать ветклиники в жилых домах
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил не закрывать ветеринарные клиники в жилых домах. Соответствующее письмо он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, информирует ТАСС.
Отмечается, что запрет размещать ветклиники, а также кабинеты в жилых зданиях указан в проекте требований к условиям проживания в населенных пунктах. Его разработкой занимается Роспотребнадзор. Если эту идею воплотят в жизнь, могут закрыться две трети таких учреждений страны, пишет «Парламентская газета».
Депутаты Госдумы и специалисты заявили об опасности роста смертности животных и безработицы среди ветеринаров. Они тоже попросили главу федеральной службы переписать документ.