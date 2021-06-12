Бизнес-омбудсмен назвал новые ограничения в Москве «четвертью локдауна»

Потери общепита из новых антиковидных мер неизбежны. Отрасли может потребоваться финансовый спасательный круг, потому что некоторые заведения могут пойти ко дну, если ограничения будут продлевать дальше. Об этом заявил РИА «Новости» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению уполномоченного, указ мэра Москвы по борьбе с распространением коронавируса прозвучал как контрольный выстрел. Многие участники бизнеса еще не успели оправиться от полного закрытия в прошлом году.

По словам Титова, если ограничения будут продлевать, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

«Для бизнеса <...> новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся», — добавил омбудсмен.

Вместе с тем он обратил внимание, что меры, которые были приняты сейчас, можно считать «четвертью локдауна».

«Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идет о незначительных ограничениях и незначительных сроках», — заявил бизнес-омбудсмен.