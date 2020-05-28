Бизнес-омбудсмен доложил Путину о проблемах в развитии строительной сферы

Развитие строительного бизнеса идет только в 12 российских городах-миллионниках. Административные барьеры и коррупция из этой сферы никуда не исчезли. Есть вопросы и к статистике по вводу жилья.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов составил для президента России Владимира Путина доклад, в котором описал ситуацию в бизнесе застройщиков и производителей стройматериалов. Об этом сообщил ТАСС.

«Как застройщики, так и производители стройматериалов развиваются только около крупнейших агломераций (12 городов с численностью населения один миллион человек и более)», — говорится в документе.

Титов добавил, что работающие на остальной территории страны строительные предприятия «в рамках действующего законодательства и экономической политики, направленной на обеспечение экономического роста», не развиваются.

Статистическая информация о вводе жилья вызвала у бизнес-омбудсмена вопросы. В докладе он указал и на количество административных барьеров и коррупцию. Их уровень на местах практически не изменился.

Чтобы подготовить документы для получения разрешения на строительство, у предпринимателей уходит до двух лет. Титов подчеркнул, что перечень документов не зависит ни от размера объекта, ни от его этажности.

«Многие позиции являются явно избыточными», — заметил он.

Постоянные поправки в Градостроительный кодекс привели к тому, что госэкспертизу приходится делать для многих объектов капитального строительства. Она отнимает больше времени и денег, чем обращение к частным специалистам.