Бизнес-обмудсмен Подмосковья назвал основные жалобы предпринимателей

Предприниматели Подмосковья чаще всего жалуются на неправомерные действия правоохранительных органов и административные барьеры, которые мешают их деятельности. Об этом рассказал в своем докладе во время выступления в Мособлдуме уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Владимир Головнев.

В прошлом году за помощью к нему обратились почти две тысячи предпринимателей. Среди жалоб бизнеса треть была связана с деятельностью силовых структур.

«В 2019 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов продолжают оставаться самыми распространенными», — заявил Владимир Головнев.

На втором месте оказались административные барьеры. На них пожаловались 19% обратившихся предпринимателей.

Третье место поделили между собой нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок и вопросы по земельно-имущественным отношениям (по 16%). Меньше всего жалоб (8%) на налоги.

При этом бизнес-омбудсмен особо отметил, что в прошлом году предприниматели стали реже жаловаться на работу региональной власти.

«На 5% сократилось количество жалоб на региональные контрольно-надзорные органы, на 4% снизилось поступление жалоб на налоговые органы и 2% — на административные барьеры», — уточнил Владимир Головнев.

В прошлом году подмосковному бизнес-омбудсмену полностью или частично удалось восстановить права 54% заявителей. Еще по 12% жалоб он работает сейчас. Остальные претензии оказались необоснованными.

Всего в прошлом году бизнесу вернули 35,5 миллиона рублей задолженностей по государственным и муниципальным контрактам. Удалось вернуть имущество на сумму более пяти миллионов рублей, а также сохранить более 300 рабочих мест.

В этом году аппарат уполномоченного по правам предпринимателей займется следующими задачами:

— переход бизнеса на альтернативные режимы налогообложения;

— установление санитарно-защитных зон и использованием земельных участков, расположенных в их границах;

— соблюдение законодательства при переходе на новую систему обращения с ТКО;

— помощь бизнесу по реализации законодательства об обязательной маркировке товаров.

Подмосковные предприниматели могут обратиться в 35 общественных приемных бизнес-омбудсмена или же к 12 общественным помощникам. В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей также работают экспертный и общественный советы и комиссии по нормотворчеству и защите прав предпринимателей при уголовном преследовании.

Активное взаимодействие осуществляется также совместно с областным Центром медиации.