Бизнес-обмудсмен Подмосковья назвал основные жалобы предпринимателей
В прошлом году за помощью к нему обратились почти две тысячи предпринимателей. Среди жалоб бизнеса треть была связана с деятельностью силовых структур.
«В 2019 году вопросы защиты бизнес-сообщества от неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов продолжают оставаться самыми распространенными», — заявил Владимир Головнев.
На втором месте оказались административные барьеры. На них пожаловались 19% обратившихся предпринимателей.
Третье место поделили между собой нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок и вопросы по земельно-имущественным отношениям (по 16%). Меньше всего жалоб (8%) на налоги.
При этом бизнес-омбудсмен особо отметил, что в прошлом году предприниматели стали реже жаловаться на работу региональной власти.
«На 5% сократилось количество жалоб на региональные контрольно-надзорные органы, на 4% снизилось поступление жалоб на налоговые органы и 2% — на административные барьеры», — уточнил Владимир Головнев.
В прошлом году подмосковному бизнес-омбудсмену полностью или частично удалось восстановить права 54% заявителей. Еще по 12% жалоб он работает сейчас. Остальные претензии оказались необоснованными.
Всего в прошлом году бизнесу вернули 35,5 миллиона рублей задолженностей по государственным и муниципальным контрактам. Удалось вернуть имущество на сумму более пяти миллионов рублей, а также сохранить более 300 рабочих мест.
В этом году аппарат уполномоченного по правам предпринимателей займется следующими задачами:
— переход бизнеса на альтернативные режимы налогообложения;
— установление санитарно-защитных зон и использованием земельных участков, расположенных в их границах;
— соблюдение законодательства при переходе на новую систему обращения с ТКО;
— помощь бизнесу по реализации законодательства об обязательной маркировке товаров.
Подмосковные предприниматели могут обратиться в 35 общественных приемных бизнес-омбудсмена или же к 12 общественным помощникам. В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей также работают экспертный и общественный советы и комиссии по нормотворчеству и защите прав предпринимателей при уголовном преследовании.
Активное взаимодействие осуществляется также совместно с областным Центром медиации.