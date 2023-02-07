Общество 07 февраля 2023, 16:49 Бизнес-наставник София Рожновская рассказала, как пережить выгорание

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Почти 90% россиян периодически чувствуют себя выгоревшими, но из этого состояния можно выйти при правильном подходе. Об этом «Дни.ру» рассказала маркетолог, предприниматель, бизнес-тренер, автор проекта по продвижению в соцсетях «Ракета» София Рожновская.

По ее словам, при выгорании люди испытывают постоянную усталость, даже после отдыха. Становится сложнее концентрироваться, нарушается память и снижается общая работоспособность. Более того, появляется равнодушие к работе и коллегам. Все это причины чрезмерной нагрузки, переработки или достижения карьерного потолка. Поэтому, чтобы выйти из такого состояния, первым делом нужно взять паузу и дать себе передохнуть. Хорошей идей, по словам бизнес-тренера, будет выговориться и посмотреть в лицо своим страхам. Также следует отказаться от работы в выходные, причем не просто на словах, но и на деле.

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«Если причина выгорания — потолок, которого вы достигли в профессии, пришла пора открывать новые горизонты. Покопайтесь внутри себя, найдите другое дело, от которого „загораются глаза“. Если не хотите полностью менять профиль работы, попробуйте себя онлайн или в смежных областях», — сказала София Рожновская.

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