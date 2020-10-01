Бизнес на пенсии хотят открыть почти половина россиян

После выхода на пенсию многие россияне надеются открыть свое дело. В нем будущие пенсионеры видят стабильный доход и способ занять себя. Каждый седьмой рассчитывает оставить бизнес детям.

Предпринимательской деятельностью хотят заниматься 41% участников исследования СберНПФ и портала Rambler, результаты которого привел ТАСС.

При ответе на вопрос, зачем открывать бизнес после выхода на пенсию, 50% сослались на желание получать достойный доход. Почти четверть опрошенных — 23% — таким образом намерены занять свободное время, пока на это есть силы. Оставить семейное дело детям намерены 14%.

Из принявших участие в исследовании россиян большинство — 88% — на данный момент не являются предпринимателями.

После выхода на пенсию четверть жителей РФ подумывают об открытии мини-отеля. Еще 18% решили завести интернет-магазин, мечтой 15% стало кафе, ресторан или бар. Ремонтные мастерские интересны 11% россиян, в пользу автосервисов высказались 9%. Служба доставки как бизнес привлекает 6% опрошенных, салоны-красоты и фитнес-клубы — по 4% респондентов.

У 40% участников исследования стартового капитала для открытия собственного дела нет. Каждый пятый позаботился о том, чтобы начать его формирование. Уверены в том, что к пенсии соберут необходимую сумму, 16% респондентов. Еще 12% будут открывать бизнес без первоначальных вложений или на кредиты.

От предпринимательской деятельности на пенсии россияне рассчитывают в среднем получать не менее 100 тысяч рублей в месяц.

В опросе, проведенном в сентябре 2020 года, приняли участие более 2,1 тысячи россиян трудоспособного возраста со всей территории РФ.