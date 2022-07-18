Бизнес-коуч Тимур Рамазанов рассказал, как не допустить перехода ценного сотрудника к конкурентам

Чтобы удержать в компании ценных сотрудников, руководителям нужно мотивировать их не только повышением зарплат и бонусами, но и интересными задачами. Об этом NEWS.ru рассказал коуч и эксперт по работе с бизнес-командами Тимур Рамазанов.

Сотрудники растут вместе с компанией, и часто случается так, что они «перерастают» ее, им нужно развитие и более сложные задачи. Это провоцирует специалистов на поиск новой работы.

«Своевременность в данном вопросе включает не только условное повышение зарплат в соответствии с условиями прямых конкурентов и рыночной ситуацией. Дальновидным решением будет выплата бонусов и иные поощрения сотрудников не только в виде перебивания возможного оффера, но и по результатам успешных периодов в деятельности компании. Безусловно, нужно стремиться к стабильности в коллективе и мотивировать сотрудников вашей компании как минимум на уровне конкурентов. А ключевым специалистам предлагать более гибкие и привлекательные условия мотивации», — сказал Рамазанов.