Общество 16 августа 2023, 11:55 Бизнес-коуч Смокотина рассказала, как побороть давление социальных сетей и культа «успешного успеха» Бизнес-коуч Смокотина: зачастую картинка в интернете — это лишь «образ бренда»

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Зачастую картинка «успешного успеха», которую выставляют блогеры в соцсетях, является лишь образом бренда. Она помогает создать ажиотаж и прогреть аудиторию. Об этом ИА RuNews24.ru сообщила бизнес-коуч и бизнес-стратег Алена Смокотина.

Блогеры предлагают своим подписчикам образ идеального отдыха на Мальдивах и перелетов на частных самолетах, пытаясь надавить на чувства аудитории.

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«У кого-то это будут эмоции восхищения „хочу также“, у кого-то, наоборот, такой контент будет вызывать скорее раздражение и чувство неприятной зависти», — объяснила специалист.

Смокотина отметила, что корить себя за лень и прокрастинацию нормально. Возможно, у вас нет той цели, ради которой хотелось бы начать действовать. Необходимо пересмотреть ваши желания и начать двигаться по направлению к ним, добавила она.