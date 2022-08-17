Бизнес-коуч Кузавов дал советы россиянам, как избавиться от трудоголизма

Ментор наставников и владельцев бизнеса Станислав Кузавов рассказал россиянам, каким образом можно победить укоренившийся трудоголизм и найти внутреннюю гармонию. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Многие люди мечтают меньше времени проводить за рабочим столом, при этом больше зарабатывая. По словам эксперта, достичь такой формулы возможно лишь четко поставив цель.

«Опыт показывает, что такое вполне реально, но для того, чтобы достичь этого состояния, нужно научиться управлять фокусом своего внимания. Необходимо четко определить цель, к которой нужно двигаться, а сам фокус должен быть настолько стабильным, что никакие посторонние факторы и иные приоритеты просто не могут его сместить. В такой ситуации добиться цели гораздо проще и зарабатывать легче», — сказал Кузаков.

Бизнес-коуч отметил, что слишком интенсивный график выматывает, а отклонение от плана создает дополнительный стресс. Многие часто находятся во власти детских установок, когда плохо бросать начатое. Из-за этого люди продолжают работать и не могут остановиться.

Как отметил Кузаков, если следовать определенным рекомендациям, можно победить даже самую тяжелую форму трудоголизма. Он рекомендует спать не менее семи-восьми часов в сутки, следить за питанием, убирать из поле зрения ненужные новости, пересмотреть круг общения, а также не упустить момент, когда следует восстановить свои внутренние ресурсы, например, поехать на море или же сменить род деятельности.