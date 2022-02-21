Бизнес-коуч Кремлева заявила, что плохо организованным людям не подойдет работа фрилансером

Бизнес-коуч Марина Кремлева, работающая с мировыми компаниями, считает, что плохо организованным и необщительным людям не подойдет работа фрилансером. Об этом написала «Газета.ru».

«Планирование, системы, расписание — все это очень важно для фрилансера. <…> Также фриланс предусматривает постоянный поиск клиентов, переговоры, продажи своих услуг. Если коммуникация не ваш конек, это может стать проблемой», — сообщила специалист.

Также работа во фрилансе будет в тягость тем людям, которые не испытывают к ней любви. По словам бизнес-коуча, на одной воле во фрилансе не выжить.

«Если свою работу вы делаете из-под палки в офисе, на фрилансе ситуация только усугубится. Для самонайма важно делать только то, что зажигает вас», — отметила она.

Фрилансеры могут столкнуться со сложностью планирования, отсутствия больничных и отпусков и склонностью опускать руки после первых трудностей. Специалист считает, что если идти своим курсом, то со временем все встанет на свои места.