19 декабря 2023, 17:01
Бизнес-коуч Глушкова: на корпоративе не стоит злоупотреблять алкоголем и перебарщивать с шутками
Корпоратив — мероприятие, позволяющее сплотить коллектив и сформулировать общие цели. Однако некоторые сотрудники допускают ошибки, которые впоследствии становятся поводом для насмешек со стороны коллег. Как избежать такой ситуации, рассказала бизнес-коуч Ирина Глушкова в беседе с сайтом RuNews24.ru.
По ее словам, необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы не сгорать от стыда после праздника.
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«Не стоит злоупотреблять алкоголем, перебарщивать с шутками и вспоминать о своих обидах на коллег или начальство. Постарайтесь держаться со всеми приветливо и вежливо», — пояснила эксперт.
Она также отметила, что корпоратив — повод узнать рабочих товарищей получше и поблагодарить их за совместную деятельность.
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