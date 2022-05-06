Бизнес-коуч Фефилова рассказала, как набраться сил за майские

Чтобы по-настоящему отдохнуть и набраться сил на праздниках, нужно поставить себе такую цель и не забывать о ней. Об этом «ФедералПресс» рассказала бизнес-коуч Наталья Фефилова.

Важно решить все рабочие вопросы и дела до выходных и не отвлекаться на них, помня, что цель стоит — отдохнуть. Нужно понимать, что для каждого человека восстановление свое, кому-то достаточно просто не работать, а другим нужен активный отдых.

«Не забывайте включать в план необходимое вам количества сна, время на еду и физические активности (хотя бы на прогулку). Что-то из планируемого для отдыха четко привяжите к дате и времени в календаре, но дайте себе и свободное время, когда будете делать именно то, что захотите в этот момент», — сказала специалист.