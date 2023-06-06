Общество 06 июня 2023, 18:37 Бизнес-коуч Барановская порекомендовала живущим с пессимистами попытаться понять партнера

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Человеку, который живет с пессимистом, приходится непросто, но можно попытаться понять партнера, чтобы было легче строить отношения. Об этом Pravda.Ru рассказал бизнес-коуч и предприниматель, автор трансформационного ежедневника Changes Анна Барановская.

По ее словам, пессимиста нужно понять и принять. Просто человек не может изменить свой образ мыслей и притягивает негатив. Но изменить это можно, если проделать работу над собой. Об этом также можно поговорить с партнером.

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Еще можно поинтересоваться, что именно повлияло на то, что человек смотрит на все сквозь призму плохого.

Наконец, можно убедить свою вторую половину попробовать смотреть на ситуацию иначе.

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