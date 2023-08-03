Общество 03 августа 2023, 14:07 Бизнес-консультант Михайлова: россиянам следует появляться в обществе в приличной одежде

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Людям следует появляться в местах общественного пользования только в приличной и подобающей одежде. Такое мнение высказала директор проектов Высшей школы государственного управления РАНХиГС Гилана Михайлова радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, на сегодняшний день в России на законодательном уровне не предусмотрено никакой ответственности за то, в чем человек вышел на улицу. По отношению к обществу будет не совсем корректно надевать шорты и майки на прогулку, отметила Михайлова.

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Отмечается, что ранее в Абхазии ввели штрафы за появление в купальниках в общественных местах.