Общество 13 мая 2023, 21:00 Бизнес-конгресс «Время молодых» впервые провели в Москве Первый бизнес-конгресс молодых предпринимателей прошел в Москве Freepik

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Бизнес-конгресс «Время молодых» прошел в Москве. Его участниками стали перспективные предприниматели до 35 лет. Организаторы мероприятия рассказали «360», что «Время молодых» станет крупнейшей в России площадкой для объединения бизнесменов.

«Мы решили, что нужно на своем примере показать, что нужно сотрудничать, объединяться, а не искать пути для того, чтобы соперничать», — отметил один из организаторов Павел Орехов.

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Молодым предпринимателям предоставили возможность обсудить проблемы бизнеса с известными топ-менеджерами. Среди них — бизнесмен Алексей Репик, автор проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин и председатель «Деловой России», основатель группы компаний «Р‑Фарм» Алексей Репик.

«Нет никаких сомнений, что подобного рода совместные мероприятия ценны как мотивирующие факторы для движения конкретно в этом направлении предпринимательской деятельности», — сказал он.

По словам участников конгресса «Время молодых», несмотря на наличие определенного успеха, они всегда готовы учиться. Кроме того, конгресс предоставил им возможность обрести новые связи и обменяться опытом.