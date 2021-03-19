Бизнес и территории: в Общественной палате обсудили тренды социальных инвестиций в регионах

19 марта в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Бизнес и территории: новый этап отношений». Эксперты обсудили роль бизнеса в регионах и опыт создания благоприятного инвестиционного климата. Инициатором проведения мероприятия выступила Комиссия Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности.

Поводом для встречи стало исследование Центра социального планирования «Платформа» и Центра стратегических разработок, в котором были оценены действия бизнеса и государства в области социальных программ и стратегии управления социальными инвестициями. Социальная активность бизнеса возросла — компании всё больше инвестируют в проекты, которые способствуют развитию общества и благотворительности. Стратегии и идеологии компаний меняются, и именно их изучению было посвящено исследование.

«Мы пытались упорядочить всё это поле практик, которое есть, и выявить тренды — лучшие практики, лидерство», — рассказала Мария Макушева, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа». — «Мне очень нравятся кейсы с агентствами по развитию городов: Череповец, Норильск, Никель. По-моему, это очень интересная системная практика, когда бизнес не просто дает денег, а ещё и делится компетенциями и совместно с другими участниками помогает развивать саму среду, помогает диверсификации, малому бизнесу, туризму. Эти кейсы — наиболее системные и наиболее интересные».

Государство не только регулирует и поддерживает стабильность в социальной сфере, но и стремится обеспечить партнерство между бизнесом и властью. Сегодня эта коллаборация дает свои плоды и приводит к новому этапу инвестирования крупного бизнеса в социально значимые проекты.

«После пандемии крупный бизнес призадумался о своей судьбе», — заметила во время обсуждений Ирина Бахтина, заместитель председателя правительства республика Коми. — «Многое стало меняться, особенно в добывающих индустриях. Нужно пересматривать долгосрочные планы, переориентировать ресурсы на новые горизонты. Регионы тоже ждут новую стратегию социально-экономического развития, над которой работает Правительство Российской Федерации, и тут очень важно сблизить наши позиции».

Своим опытом решения социальных вопросов поделились руководители компаний, активно развивающихся в регионах.

«Металлургическое производство имеет очень долгий производственный цикл, металлурги приходят всерьез и надолго», — подчеркнул Игорь Сухотин, директор Департамента социальной политики «Норникеля». — «Поэтому бизнес и должен вкладываться — чтобы территория ведения бизнеса была привлекательна для жизни. Бизнес работает в этих регионах, но самое главное — в этих регионах живут люди — сотрудники, горожане. У них есть дети, семьи — это тянет за собой всё остальное».

Заметную деятельность по развитию ведёт некоммерческая организация «Агентство развития Норильска». Директор Максим Миронов рассказал, что за три года существования АНО удалось достичь существенных результатов:

«Ещё в 2019 году мы разработали мастер-план пространственного развития. Многие города сейчас только начинают его разрабатывать, а мы его уже реализуем. Развитием туризма в Норильске системно тоже никто не занимался, и только благодаря нам в городе появились программы развития туризма. Мы разработали и создали туристический кластер, мастер-план его развития по оценкам экспертов может стать одним из лучшим в России. Кроме того, за последние 5 лет здесь, несмотря на суровую природу и вечную мерзлоту, возникла тенденция прироста жителей», — рассказал Максим Миронов.

Благоприятный инвестклимат, развитие регионов, грамотное разделение зон ответственности и гармонизация интересов — бизнес и территории решают эти вопросы «рука об руку». А такие встречи — стали хорошей площадкой для обсуждения программ и анализа того, как развивать их дальше.