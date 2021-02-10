Бизнес и наука: кто и почему будет инвестировать в изучение мозга

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин выделил 500 млн рублей из личных средств для вложения в фундаментальную науку, а именно — в проект Центра изучения мозга и сознания, который разрабатывается с 2020 года. Новую Лабораторию физики программируемых функциональных материалов на базе МФТИ возглавит нобелевский лауреат Константин Новоселов. Сумма покроет все расходы для работы Лаборатории на первые 5 лет ее деятельности, которая будет направлена на создание «умных материалов» — с их помощью станет возможным появление концептуально новых технологий.

По мнению Владимира Потанина, вложение в проект на такой ранней стадии — необходимость для современного бизнеса. «Чтобы соответствовать сегодняшнему темпу жизни, бизнесменам нужно заходить туда, где всегда больше работали государственные или благотворительные организации. В том числе — в фундаментальную науку», — рассказал инвестор. — «Многие годы все-таки считалось, что прикладные истории, проистекающие из фундаментальных исследований, — вот вопрос приложения частного капитала. Я сам совсем недавно изменил своё отношение к этому вопросу, и это вложение — для меня первый опыт».

Бизнесмен видит теоретический прикладной интерес в вопросах изучения человеческого мозга и нейронных связей: «Это очень перспективно с точки зрения влияния на нашу жизнь и бизнес-процессы. Это и различного рода расчетные возможности, и культура управления. Изучение мозга и того, как он действует, как действуют нейронные связи, является важным подспорьем для научного изучения нового поколения компьютеров, новых управленческих подходов и многих потенциально интересных открытий. Поэтому, когда я узнал, что это возможно, меня это, конечно, увлекло».

Углубиться в эти знания, по словам Потанина, если ты сам — не ученый, можно только случайно. Сам бизнесмен заинтересовался вопросом изучения человеческого мозга после знакомства с Тагиром Аушевым — членом-корреспондентом Российской академии наук, известным российским физиком, руководителем Центра изучения мозга и сознания. Он и рассказал о потребности в частных инвестициях и о готовности Константина Новоселова работать в новой Лаборатории.

«Наличие такой возможности вызвало энтузиазм. Почему? Во-первых, нобелевский лауреат — это знак качества, знак того, что мы занимаемся чем-то действительно востребованным, нужным и признанным. Во-вторых, это из общечеловеческих соображений очень интересная тема. И, в-третьих, мне близка идея, что надо возвращать Россию те «мозги», которые за последние десятилетия утекли на Запад. Этот тренд надо переламывать, нужно придать этому импульс. Создание такой Лаборатории будет существенным вкладом в дело возвращения наших талантов на российскую землю», — подчеркнул Владимир Потанин.

Сам Тагир Аушев в интервью изданию indicator.ru отметил, что такая система поддержки удобнее государственных грантов. «Очень важно, что это все финансируется на частные деньги, они дают большую свободу и возможность большей концентрации на сутевых вещах, а не формальных. Мы занимаемся фундаментальной наукой, которая будет давать результаты уже следующим поколениям. Прекрасно, что бизнесмены начинают об этом задумываться, по крайней мере, самые прогрессивные из них», — отметил Аушев.

В Лаборатории Новоселова будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Новые технологии позволят как создавать новые методы изучения мозга, так и разрабатывать перспективные интерфейсы между компьютером и человеком. «Умные» материалы способны стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, они помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.

«Конечно, я вижу конкретное возможное использование идей, связанных с изучением двумерных материалов и нейронных связей. Но я отдаю себе отчет в том, что по времени это может не быстро случиться», — объяснил Владимир Потанин. — «Это выходит за горизонты обычного бизнесового планирования.