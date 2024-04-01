Общество 01 апреля 2024, 15:46 Бизнес-форум «Лидеры инвестиций» пройдет в Нижнем Новгороде 15 мая

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В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет бизнес-форум «Лидеры инвестиций», мероприятие запланировали на 15 мая. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

Форм проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций региона вместе с «Корпорацией развития Нижегородской области». Он соберет на площадке экспертов разного уровня, предпринимателей и чиновников. Вместе они обсудят, как привлекать вложения в региональные проекты.

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«Задача региона — не останавливаться на достигнутом и активно продолжать работу по созданию комфортного инвестиционного климата», — отметил Глеб Никитин.

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