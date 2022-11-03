Бизнес-эксперт Кот дал советы по выбору жилья для инвестиций | 360°

Общество 03 ноября 2022, 20:43 Бизнес-эксперт Кот дал советы по выбору жилья для инвестиций

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Специалист по контролю бизнес-процессов Роман Кот перечислил важные критерии, которые следует учитывать при покупки жилья для дальнейшей сдачи. Об этом сообщило издание МБК.

По данным сайта «Дни.ру», для начала стоит выбрать надежного застройщика, который вовремя сдает объекты. Также следует выбирать квартиру не слишком далеко от метро, иначе на нее не будет спроса.

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Кроме того, важны и такие детали, как благоустройство придомовой территории и то, куда выходят окна квартиры.

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«Поставьте себя на место квартиранта и поймите, захочется ли вам жить в таком доме или нет», — заключил эксперт.