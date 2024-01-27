Общество 27 января 2024, 18:28 Бизнес для природы: на ВДНХ обсудили «зеленую» повестку промышленных компаний YouTube

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26 января на выставке «Россия» состоялась панельная сессия «Бизнес для природы: вклад бизнес-компаний в охрану природы». Представители министерства природы, крупных промышленных компаний и природоохранных организаций поговорили о том, кто должен инициировать экологические перемены и нести ответственность за охрану окружающего мира.

Крупнейшая производственная компания в Арктической зоне – «Норникель» – уже давно начала масштабную экологическую модернизацию. С 2016 года компания закрыла несколько производств, а также провела основательное обновление действующих. Осенью 2023 года в Норильске стартовал главный экологический проект компании – «Серная программа», ключевое мероприятие нацпроекта «Чистый воздух».

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«Компания, можно сказать, лидер в вопросах сохранения окружающей среды именно за счет комплексного подхода», – подчеркнул директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук. – «Это и модернизация производства, и реализация крупнейших экологических программ на Таймыре и на Кольском полуострове, но также и поддержка заповедников и усилия по сохранению краснокнижных животных. Мы регулярно проводим оценку нашей деятельности с научной точки зрения и большое внимание уделяем волонтерскому направлению и экологическому просвещению».

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Совместно с Сибирским отделением Российской академии наук «Норникель» проводит исследования биоразнообразия на территориях присутствия компании. За 4 последних года проведены 5 крупных научных экспедиций – это первое настолько масштабное исследование Арктики с советских времен. Экспедиции продолжатся и в 2024 году. Предполагается, что результаты исследований станут фундаментом для разработки и внедрения программ мониторинга и сохранения биоразнообразия в Арктической зоне.

Также «Норникель» подписал с Минприроды два соглашения о взаимодействии в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма». Компания финансирует проект по сохранению исчезающего вида птиц семейства соколиных – кречета. Кроме того, при поддержке «Норникеля» реализуется программа по сохранению и восстановлению популяции белого медведя.

«У нас есть большие результаты – впервые в мире был проведен экспериментальный авиаучет белого медведя с применением беспилотных летательных аппаратов», – добавил Алексей Пинчук.

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«Значимость этой работы переоценить очень сложно», – подчеркнула Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии. – «Положено начало новой вехи учета белого медведя в современном периоде, который не проводился долгие-долгие годы. Это фактически прорыв в исследовании белого медведя за последние десятилетия. И за это, в том числе, спасибо ‘’Норникелю’’».

На выставке «Россия» о проектах по сохранению и увеличению популяции снежного барса рассказал представитель межрегиональной ассоциации «Ирбис». За несколько лет организации удалось спасти несколько особей и помочь размножению этого редкого краснокнижного животного на Алтае и в Саянских горах.

Свои экологические проекты развивают и другие крупные производственные компании: «Зарубежнефть», например, ведет программы по сохранению популяции стерха, а «Сибур» создает экологические маршруты для туристов.

Отношение к природосбережению стало важным показателем эффективности промышленных корпораций. Забота об экологии – это социальный вектор, и экологическая ответственность большого бизнеса – важнейший фактор для сохранения нашей планеты.