Участие делегации Кубы в ПМЭФ-2022 обсудили в Москве на встрече чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в РФ Хулио Гармендии Пеньи и советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

Участники обсудили участие делегации Кубы в работе Петербургского экономического форума, а также развитие торгово-экономических связей между странами и различные двусторонние инициативы, среди которых — идея о формировании Межпарламентской комиссии высокого уровня.

«Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 — это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним „конфиденциальность“ для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия», — отметил Антон Кобяков.

В деловую программу форума в этом году включен бизнес-диалог «Россия — Латинская Америка».

«С нашей стороны уже сейчас свое участие подтвердили министр энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Ливан Арронте Крус и заместитель министра Татьяна Амаран Богачева. Мы находимся на пути модернизации и диверсификации национальных экономик, динамично наращивая темпы сотрудничества, а долгосрочные проекты станут подспорьем для повышения устойчивости торгово-экономических связей», — подчеркнул Хулио Гармендия Пенья.

Отдельным вектором обсуждений стала презентация программы ПМЭФ-2022 для представителей дипмиссий стран Латинской Америки. Она состоялась накануне в Москве на площадке Дома Латинской Америки при участии министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина, директора Петербургского международного экономического форума Алексея Валькова и чрезвычайного и полномочного посла Республики Гренада в Российской Федерации и странах СНГ Олега Фирера.

«Крайне важно поддерживать пространство доверия, которое страны нарабатывали долгие годы. Площадка ПМЭФ позволит заострить внимание на ключевых направлениях кооперации и обозначить новые точки роста, обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества России и стран региона, а также вопросы государственной поддержки российского и латиноамериканского бизнеса, развития интеграционных процессов, происходящих на евразийском пространстве, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна», — подчеркнул Алексей Вальков.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15–18 июня 2022 года.