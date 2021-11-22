Бизнес-аналитик объяснил, как общаться в приложениях без интернета

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала о существовании приложений, в которых можно обмениваться сообщениями, не имея доступа к Сети. По ее словам, в автономном режиме работаю сервисы FireChat, Bridgefy, Serval Mesh, Hike и другие. Об этом написала «Газета.ru».

Все перечисленные приложения позволяют обмениваться сообщениями без подключения к интернету. Кроме того, подобные мессенджеры работают без центрального сервера.

«Возможности сети зависят от того, сколько устройств на определенной территории имеют эти приложения. Обмен сообщениями происходит на небольшом расстоянии (100-200 метров) от одного устройства к другому (без возможности прочтения) — и попадают по такой цепочке к адресату», — сообщила Ильичева.

Таким приложениям не грозят блокировки, а также места большого скопления людей. Они в любом случае будут продолжать свою работу.