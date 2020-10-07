Бивни мамонтов и колокол: названы самые странные посылки россиян

Одной из них стали бивни мамонтов весом 800 килограммов. Они в срочном порядке были доставлены из Новосибирска в Данию. Объем груза составил 2,5 кубометра, сообщил «МИР 24».

«Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский. Бивням было около 9000 лет, последние несколько дней из которых он провел в нашей фуре», — уточнил Филатов.

Специалист объяснил, что авиационные перевозки были невозможны по причине распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, в 2016 году ПЭК доставила из Ижевска в село Бураново колокол. Он предназначался для церкви, которую на свои деньги возводил коллектив «Бурановские бабушки». По словам замдиректора компании, посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось все село.

Ранее сообщалось, что ученику восьмого класса одной из школ в городе Советске Калининградской области, который собирает компьютеры и дарит их нуждающимся, прислали паяльную станцию из Великобритании.