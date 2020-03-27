Битва за грудь: жительница Москвы ищет виновных после некачественной пластики

Ася Аветисян еще недавно была желанной клиенткой косметологической клиники в Москве. Она хотела увеличить грудь, но операция провалилась. Всего же их было три, в итоге — ужасные последствия — пришлось отрезать соски. Потом врач пришил их заново, но так, что болят до сих пор. Девушка во что бы то ни стало хочет компенсировать ущерб.

«Он их полностью срезал и заново зашил. Причем срезал так грубо, что шрамы не проходят, там сейчас рубцы», — делится Ася Аветисян.

Все это усугубляется тем, что врач, который вел Асю — перешел работать в другую клинику. В итоге — молчат все.

«Клиники достаточно известные в Москве. У них есть и опыт, и репутация. Поэтому почему они не обратились к ней, чтобы вернуть деньги или же направить к другому специалисту, мне не ясно», — говорит адвокат Искандер Фахретдинов.

Ася приехала в клинику, чтобы оставить претензию. Но ее туда не пустили и пришлись все писать на капоте машины. Девушка вызвала полицию — и по приезду участкового агрессивный сторож стал тихим врачом. На лице — маска, претензии — принимает и даже санирует.

Спустя три часа шумихи на связь вышел тот самый врач, из-за которого и возникла история. Этого разговора Ася ждала давно.

«Он меня осмотрел, принял, что есть косяки в его работе. Попросил неделю отсрочки, чтобы подумать, как решить вопрос с денежными средствами», — сказала девушка.

Три операции обошлись в более чем 300 тысяч рублей. Но главное для Аси сейчас даже не деньги. Пока есть боль — нет спокойной жизни. И если врач опять начнет отказываться от своей же работы или же не вернет деньги — девушка подаст на него в суд.