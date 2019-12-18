Биткоин-кошелек российского политика за год пополнился почти на 45 миллионов рублей

По данным издания, этот криптосчет использует Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК). Его стало возможным пополнить после того, как в 2016 году началась кампания по выдвижению в президенты Алексея Навального. Отмечается, что счет пополняется до сих пор.

Все переводы средств на блокчейн-платформах в открытом доступе. Так, любой желающий может видеть, когда и сколько средства поступали на счет и выводились. Однако все транзакции обезличены.

RT проанализировал изменения транзакций на этот биткоин-кошелек с 2017 по 2019 годы и выяснил, что переводы сильно снизились. После того, как в августе этого года СК России возбудил в отношении сотрудников ФБК* уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»), операции с криптокошельком почти прекратились.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.