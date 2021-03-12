Битбоксера Олю Кекс жестоко избили в Санкт-Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге жестоко избили битбоксера Олю Кекс (Пьянову), чемпионку России по битбоксу и участницу шоу «Песни на ТНТ». В своем Instagram она рассказала, что на нее напал знакомый и «искромсал ей лицо», но не уточнила, что стало причиной агрессии.

Прошлой ночью мужчина напала на девушку, повалил на пол и стал избивать руками и ногами. Оля сообщила, что врачи зашивали ей колено, показала многочисленные синяки. Она сообщила, что ей повезло, и серьезных последствий избиения пока нет.

«Мне в больнице зашили колено. Почему вдруг колено? Потому что меня повалили на пол и продолжали избивать, пока я лежала. Избивать ногами, кулаками в голову, вообще куда только можно», — рассказала девушка.

Оля обратилась с заявлением в полицию, где с удивлением узнала, что ее обидчик уже подал встречное заявление. Если следователи докажут его вину, мужчине грозит всего лишь штраф до 30 тысяч рублей.

На днях москвич избил свою девушку до потери сознания. Потерпевшая сняла побои и обратилась в полицию. Она боится, что мужчина избежит наказания, так как работает в разведке.