Биржевый мост в Санкт-Петербурге закроют на реконструкцию 1 октября. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

На этот период из Центрального района в Василеостровский район придется ездить через Дворцовый и Благовещенский мосты. С Васильевского острова на Петроградскую сторону можно будет попасть через Тучков мост и мост Бетанкура. Из центра в Петроградский район будет открыт Троицкий мост.

«Щиты с информацией об ограничении движения будут расставлены перед всеми въездами на Петроградскую сторону, в Калининском, Центральном, в том числе на Невском проспекте, и Адмиралтейском районах», — уточнили в ГИБДД.

Ремонт будет длиться до 2023 года, но движение по мосту возобновится в ноябре 2022 года.