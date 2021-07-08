Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Биржевая стоимость АИ-95 приблизилась к историческому максимуму на СПбМТСБ. Рекорд был установлен во время кризиса 2018 года.

В среду, 7 июля, бензин АИ-95 и АИ-92 подорожал на 0,76%, достигнув 58,9 тысячи рублей и 55,5 тысячи рублей за тонну соответственно. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Эксперты считают, что цены на топливо растут вслед за мировыми котировками на нефть. На нее при этом давит неопределенность по сделке ОПЕК+ и высокий сезонный спрос на сырье.

Резкое увеличение оптовых цен на топливо должно приводить к подорожанию топлива на заправках, однако регуляторы требуют, чтобы рост розничных цен не превышал уровень инфляции.

Однако независимые АЗС пожаловались, что из-за убыточности розничной торговли могут обанкротиться. Корректировка демпфера с мая, по мнению экспертов, не смогла повлиять на цены из-за позднего принятия инициативы.

В Минэнерго отметили, что вместе с ФАС мониторят цены на нефтепродукты и не увидели какого-либо повышения розничных цен на бензин.

«Несмотря на растущую динамику спроса на топливо на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля Минэнерго отмечает стабильную динамику розничных цен на бензин, не превышающую инфляцию», — рассказали в ведомстве.

По мнению Минэнерго, демпферный механизм пока не нуждается в дополнительной корректировке, потому что нефтеперерабатывающие предприятия производят на уровне «выше среднего».