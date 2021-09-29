Биржевой мост закроют в Петербурге с 8 октября

Биржевой мост в Санкт-Петербурге закроется на ремонт с 8 октября. Эта реконструкция станет первой за 60 лет его эксплуатации. Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест».

«Прорабатывается схема организации дорожного движения, ведется корректировка алгоритмов работы светофорных объектов. Это необходимо для увеличения пропускной способности прилегающих перекрестков и снижения неудобств для автомобилистов», — говорится в сообщении. Сейчас подрядчики готовят к ремонту пульт управления разводкой моста и машинное отделение. Изначальное закрытие моста было назначено на 1 октября.