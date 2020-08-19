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    19 августа 2020, 15:39

    Биржевой мост в Петербурге отремонтируют в следующем году

    Дарья Морозова

    Ремонт Биржевого моста в Санкт-Петербурге запланирован на будущий год. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на представителя дорожно-строительного предприятия «Мостотрест».

    Известно, что тендер на мост пройдет в 2020 году. В 2021 году могут начаться ремонтные работы. Предполагаемый срок их проведения — 20 месяцев.

    Ранее стало известно, что жители дома № 10 микрорайона Силикат в Котельниках долго ждали благоустройства своего двора. Им не хватало парковочных мест, хорошей детской площадки и ремонта дороги. Теперь двор будет радовать местных. Работы по благоустройству почти закончили.

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