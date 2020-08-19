Биржевой мост в Петербурге отремонтируют в следующем году

Известно, что тендер на мост пройдет в 2020 году. В 2021 году могут начаться ремонтные работы. Предполагаемый срок их проведения — 20 месяцев.

Ранее стало известно, что жители дома № 10 микрорайона Силикат в Котельниках долго ждали благоустройства своего двора. Им не хватало парковочных мест, хорошей детской площадки и ремонта дороги. Теперь двор будет радовать местных. Работы по благоустройству почти закончили.