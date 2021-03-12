Биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд

В пятницу, 12 марта, стоимость автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну. Цена не повышалась до такой отметки с мая 2018 года.

Во время торгов стоимость бензина АИ-92 подлетела на 1,71%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала года биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» выросла на 12,33 процента, сообщил ТАСС. В Минэнерго изданию также объяснили рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС.

«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», — сообщили в Минэнерго.

В начале марта средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 копеек — до 44,38 рубля, Аи-95 — на 11 копеек. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.