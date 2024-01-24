Общество 24 января 2024, 14:06 Биотехнолог Золотарева сообщила, что губки для мытья посуды являются идеальным местом для размножения бактерий

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Поролоновые губки для мытья посуды являются идеальным средством для размножения бактерий. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Специалист пояснила, что в течение одной недели в них может скапливаться в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза.

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«Речь идет об энтеробактериях, их также принято называть бактериями группы кишечной палочки, колиформных бактериях, стафилококках, дрожжах и плесени», — процитировал сайт kp.ru биотехнолога.

Желательно менять губку каждую неделю. Для мытья посуды и кухонных поверхностей должны быть отдельные губки.