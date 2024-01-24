24 января 2024, 14:06
Биотехнолог Золотарева сообщила, что губки для мытья посуды являются идеальным местом для размножения бактерий
Поролоновые губки для мытья посуды являются идеальным средством для размножения бактерий. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Специалист пояснила, что в течение одной недели в них может скапливаться в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза.
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«Речь идет об энтеробактериях, их также принято называть бактериями группы кишечной палочки, колиформных бактериях, стафилококках, дрожжах и плесени», — процитировал сайт kp.ru биотехнолога.
Желательно менять губку каждую неделю. Для мытья посуды и кухонных поверхностей должны быть отдельные губки.
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