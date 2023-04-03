Общество 03 апреля 2023, 06:02 Биоресурсные центры предложили создать в России «Парламентская газета»: проект по созданию биоресурсных центров внесли в Госдуму России Pxhere

Читать 360tv в

В России пересчитают биологические коллекции. А для того, чтобы они лучше сохранялись, создадут биоресурсные центры, сообщила «Парламентская газета».

Проект о правовом регулировании функционирования биологических коллекций и биоресурсных центров уже внесли в Госдуму.

Реклама

«Задача законопроекта в том числе уточнить, сколько же коллекций в России, каков их статус и состояние. Для этого до 2024 будет проведена глобальная инвентаризация», — объяснил один из авторов проекта председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Сейчас за создание и сохранение таких коллекций отвечают научные коллективы.

Биоресурсные, или биологические коллекции представляют собой собрания зоологических, ботанических, микробиологических, генетических и других подобных объектов. Они используются в инновационной, научно-технической или образовательной деятельности. Благодаря таким образцам ученые создают новые вакцины или редактируют геномы для того, чтобы улучшить сорта фруктов и овощей.