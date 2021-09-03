Биометрию к 2024 году планируют ввести на всех видах общественного транспорта в России

Уже к 2024 году биометрия будет применяться во всех видах общественного транспорта в России. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, с помощью этой технологии пассажиры смогут просто с помощью своего лица, как по паспорту, пользоваться транспортом, сообщил ТАСС.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии — как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — рассказал он, выступая на марафоне «Новое знание».

О планах Минтранса ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, железнодорожном и общественном транспорте Савельев ранее сообщал на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он отметил, что перед министерством стоит задача оцифровать весь транспортный комплекс.

В феврале этого года стало известно о предложении Минтранса начать внедрять биометрию для идентификации пассажиров в российских аэропортах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации ведомства. Согласно этому документу, сначала биометрию планируется вести в 6% аэропортов, а потом программа может стать масштабнее.