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    29 июня 2021, 04:50

    Глава Курчатовского института объяснил желание США собрать биоматериалы россиян

    Кирилл Фролов

    В США собирали биологические материалы россиян, чтобы понять, почему российские солдаты выносливее американских. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передало РИА «Новости».

    Глава Курчатовского института объяснил желание США собрать биоматериалы россиян

    Ученый напомнил, что в России по заказу Пентагона отбирали образцы синовиальной жидкости, которая заполняет полости суставов и выполняет функцию смазки.

    «Она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», — сообщил Ковальчук.

    Впервые о сборе биоматериалов россиян заявил в 2017 году президент страны Владимир Путин. Он отметил, что образцы берутся по всей стране, «причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

    Путин добавил, что граждане РФ являются «объектом очень большого интереса».

    Вскоре в Пентагоне подтвердили, что собирают биоматериалы для исследования опорно-двигательного аппарата.

    Михаил Ковальчук — физик, который специализируется на рентгеноструктурном анализе. Также он ведет программу «Картина мира» на телеканале «Россия К».