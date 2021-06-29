Глава Курчатовского института объяснил желание США собрать биоматериалы россиян

В США собирали биологические материалы россиян, чтобы понять, почему российские солдаты выносливее американских. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передало РИА «Новости».

Ученый напомнил, что в России по заказу Пентагона отбирали образцы синовиальной жидкости, которая заполняет полости суставов и выполняет функцию смазки.

«Она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», — сообщил Ковальчук.

Впервые о сборе биоматериалов россиян заявил в 2017 году президент страны Владимир Путин. Он отметил, что образцы берутся по всей стране, «причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

Путин добавил, что граждане РФ являются «объектом очень большого интереса».

Вскоре в Пентагоне подтвердили, что собирают биоматериалы для исследования опорно-двигательного аппарата.

Михаил Ковальчук — физик, который специализируется на рентгеноструктурном анализе. Также он ведет программу «Картина мира» на телеканале «Россия К».