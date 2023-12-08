08 декабря 2023, 15:38
Биолог Зотов назвал лень защитной реакцией организма на стресс
Человек периодически может позволить себе полениться. Данное состояние — защитная реакция организма на стрессовые ситуации. Об этом сообщил профессор и доктор биологических наук Виктор Зотов в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, энергия проявляется в зависимости от биоритмов человека. Так, пассивный биоритм во время сна замедляет все процессы в организме, добавил сайт NewsNN.ru.
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Если же чувство усталости и лени преследует каждый день, необходимо обратиться к врачу. Возможно, таким образом организм сигнализирует о наличии заболевания, отметил профессор.
Ученые
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