Общество 08 декабря 2023, 15:38 Биолог Зотов назвал лень защитной реакцией организма на стресс

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Человек периодически может позволить себе полениться. Данное состояние — защитная реакция организма на стрессовые ситуации. Об этом сообщил профессор и доктор биологических наук Виктор Зотов в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, энергия проявляется в зависимости от биоритмов человека. Так, пассивный биоритм во время сна замедляет все процессы в организме, добавил сайт NewsNN.ru.

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Если же чувство усталости и лени преследует каждый день, необходимо обратиться к врачу. Возможно, таким образом организм сигнализирует о наличии заболевания, отметил профессор.