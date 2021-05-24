Биолог высказался против запрета охоты в России

Биолог Павел Глазков выразил уверенность, что в стране нельзя запрещать охоту на животных. В противном случае увеличится количество браконьеров, передает РИА ФАН.

«По поводу охоты — нельзя ее запрещать. Во-первых, что касается диких животных, когда выходят лоси — это объект охоты, численность регулируют хозяйства, если запретить охоту — численность не увеличится, увеличится количество браконьеров», — предупредил специалист.

Он заметил, что молодежи навязывают отказ от мяса в пользу вегетарианства. По его мнению, при таком сценарии людям грозит продовольственный кризис, так как «травой всех не прокормить». Биолог добавил, что больший вред природе наносит выращивание сои для производства мяса, нежели охота на законном основании.