Общество 11 июля 2023, 21:53 Биолог Ведунова объяснила тропический ливень в Нижнем Новгороде климатической нестабильностью

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В минувшие выходные в Нижнем Новгороде за двое суток выпало рекордное количество осадков, превышающее месячную норму. Такой тропический ливень мог стать результатом изменения климата. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказала директор Института биологии и биомедицины (ИББМ) Университета Лобачевского Мария Ведунова.

По ее словам, изменения климата приводят к активному таянию ледников и глобальному потеплению. Что, в свою очередь, размывает границы времен года и смещает их. Сейчас на Земле установились наиболее мягкие и теплые из возможных климатических условий. Однако ждать, что Нижний Новгород превратиться в тропики тоже не стоит.

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«Однократно это ничем не грозит ни нашему региону, ни климатической зоне, но это показатель того, что мы уже вышли за границы нормальных климатических процессов», — отметила Мария Ведунова.

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