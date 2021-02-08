Биолог усомнился, что появление коронавируса связано с глобальным потеплением

По мнению специалистов, глобальное потепление сделало более пригодным для обитания юг Китая. Большое количество летучих мышей начало заселять новые территории и переносить туда вирусы.

«Хоть климатические изменения и воздействуют абсолютно на все, однако в данном случае, скорее всего, достаточно древние пищевые привычки наших соседей в большей степени повлияли на распространение коронавируса, чем что-либо другое», — пояснил Аграновский.

Он напомнил, что в Китае употребляют разнообразных экзотических животных. По его словам, контакты с миром дикой природы могут принести много сюрпризов.