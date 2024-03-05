Общество 05 марта 2024, 18:36 Биолог Трофимова: добавки на основе насекомых могут вызвать аллергию

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Использование насекомых в пищевых продуктах несет определенную опасность для здоровья. Такие добавки могут вызвать аллергические реакции, сообщила биолог Ольга Трофимова в беседе с «Известиями».

Так, использование красителя кармина из мелких насекомых кошениль может вызвать аллергию вплоть до анафилактического шока. Продукты с этой добавкой следует с особой осторожностью употреблять детям и пожилым людям.

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Кроме того, вызвать аллергию может шеллак — зернистая смола, продукт жизнедеятельности червецов, отметила Трофимова.