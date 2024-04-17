Общество 17 апреля 2024, 12:59 Биолог Татаренко посоветовала сажать кабачки на рассаду после 20 апреля

Читать 360tv в

Кабачки — теплолюбивые растения с нежными листьями — лучше всего сажать на рассаду после 20 апреля. Об этом рассказала биолог Марина Татаренко в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, растению следует обязательно обеспечить хорошее освещение. Когда минует угроза заморозков, рассаду можно перенести в открытый грунт. Почва для кабачков должна быть нейтральной и рыхлой, сообщило Ura.ru.

Реклама

Татаренко отметила, что сажать их необходимо сразу в хорошо прогретую землю при температуре не менее 15 градусов.