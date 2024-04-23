Общество 23 апреля 2024, 14:11 Биолог Скалон: вероятность столкновения с гадюкой в Кемеровской области достаточно велика

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Обыкновенная гадюка очень широко распространена на территории всей Кемеровской области. Эти змеи самые многочисленные, вероятность встречи с ними достаточно велика, сообщил профессор, биолог Николай Скалон сайту «Сiбдепо».

«В принципе они еще достаточно вялые, но яда у них накопилось много, поэтому они весной более ядовитые, чем осенью. Нужно быть внимательными», — подчеркнул он.

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Биолог также отметил, что в области обитает и щитомордник, однако он менее ядовит. Гадюка достаточно опасна, смертность среди укушенных достигает примерно 5%. Лучший способ избежать нападения — дать возможность змее спокойно уползти, сообщил RT.